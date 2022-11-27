Şam’la yakınlaşma YPG’yi korkuttu

TAHSİN HAN

Suriye’deki terör örgütü YPG/PKK’yı şimdi de Türkiye ile Şam yönetimi arasındaki yakınlaşma endişesi sardı... Beşşar Esed rejiminin ardında en fazla toprağı elinde bulunduran (ülkenin yüzde 27’si) ve Türkiye’nin son askeri operasyonlarının hedefi olan terör örgütü, Ankara ile Şam arasındaki yakınlaşma ihtimalinin kuvvetlenmesinden dolayı endişe duyuyor.

Ağustos ayında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Şam ile muhalefet arasında uzlaşma çağrısında bulunması ile iki ülke arasındaki buzların erimeye başladığı yönündeki sinyaller sonrası geçtiğimiz çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Siyasette ebedi olarak dargınlık, kırgınlık, küskünlük olmaz” diyerek, Türkiye’nin bölgedeki çıkarları için Suriye’deki rejimin başı Beşşar Esed ile görüşebileceğini belirtmesi YPG/PKK’da büyük korkuya sebebiyet verdi.

Devam eden Türkiye operasyonlarının Erdoğan-Esed görüşmesi ve yakınlaşması halinde kendileri için bir bitirme operasyonuna döneceğini belirten teröristbaşı Abdi Şahin’in bu konudaki endişelerini çevresiyle paylaştığı ve İlham Ahmed vasıtasıyla Avrupalı ve Amerikalı destekçileriyle paylaştığı bildirildi.

Dış basında çıkan haberlere göre, Rusya lideri Putin’in Erdoğan-Esed buluşmasına ev sahipliği için istekli olduğu ve bunu en kısa sürede gerçekleştirmek istediği belirtilirken, Şam yönetimin Türkiye’nin halen Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü mevzilerine yaptığı hava operasyonuna bu defa neredeyse sessiz kalması YPG’nin endişesini daha da artırdı.

‘YPG için felaket olur’

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) takma adını kullanan YPG’nin sözde komutanlarından Abdi Şahin de önceki Türk operasyonlarına nazaran Şam’ın neredeyse sessiz kaldığını belirterek tepki gösterdi. Abdi ayrıca iki taraf arasında “temaslar yürütüldüğü” konusunda bilgi sahibi olduğunu ve herkesten daha fazla detaya sahip olduklarını iddia etti. Abdi’ye göre Ankara, Şam ile bir “anlaşma” sağlayıp sonrasında “Kürt özerk yönetimini” ortadan kaldırmak” istiyor. İşgalde tuttukları bölgede kendilerinin yok olmasının hem Ankara hem de Şam’ın istediği bir konu olduğunu belirten Abdi, bu konuda gerekli yerlere endişelerini aktardıklarını söyledi. YPG’nin kadın teröristi İlham Ahmed’in bu konuda ABD’ya mektup yazdığı ve Erdoğan-Esed yakınlaşmasının önüne geçilmesini istediği ifade edildi.

Öte yandan; Century International adlı düşünce kuruluşundan analist Aron Lund da “Ankara ile Şam arasındaki bir uzlaşma YPG için felaket olur” dedi.