Şamil Tayyar'dan zehir zemberek sözler: Akıldan yoksun!

Partiinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında "Benim kızgınlığım saraya değil, benim kızgınlığım ona oy verenlere. İnsan biraz aklını kullanır" sözleriyle AK Parti seçmenini hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler dinmiyor.

"Akıldan yoksun olma hali..."

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, Kılıçdaroğlu'na "akıldan yoksun olma hali, geçici değil kalıcı bir zihinsel sorunmuş meğer" sözleriyle tepki gösterdi.

İşte Şamil Tayyar'ın Twitter'dan yaptığı o paylaşım:

İstanbul seçimiyle bir nebze akıllandığını, millet iradesini kavramaya başladığını düşünür gibi oldum! Heyhat! Millete siyasi tercihinden dolayı ‘akılsız’ diyecek kadar akıldan yoksun olma hali, geçici değil kalıcı bir zihinsel sorunmuş meğer...