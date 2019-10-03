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Şamil Tayyar'dan zehir zemberek sözler: Akıldan yoksun!

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, AK Parti seçmenine "İnsan biraz aklını kullanır" sözleriyle hakaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

03 Ekim 2019 Perşembe 18:41
Şamil Tayyar'dan zehir zemberek sözler: Akıldan yoksun!

Partiinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında "Benim kızgınlığım saraya değil, benim kızgınlığım ona oy verenlere. İnsan biraz aklını kullanır" sözleriyle AK Parti seçmenini hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler dinmiyor.

"Akıldan yoksun olma hali..."

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, Kılıçdaroğlu'na "akıldan yoksun olma hali, geçici değil kalıcı bir zihinsel sorunmuş meğer" sözleriyle tepki gösterdi.

İşte Şamil Tayyar'ın Twitter'dan yaptığı o paylaşım: 

İstanbul seçimiyle bir nebze akıllandığını, millet iradesini kavramaya başladığını düşünür gibi oldum! Heyhat! Millete siyasi tercihinden dolayı ‘akılsız’ diyecek kadar akıldan yoksun olma hali, geçici değil kalıcı bir zihinsel sorunmuş meğer...

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 18:41
  1. İstanbul
  2. Şamil Tayyar
  3. Kılıçdaroğlu
  4. Kemal Kılıçdaroğlu
  5. Twitter

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp32 dk önce
    Zehir zemberek sözlerden artık insanlarımız bıktı. Muhalefet ve iktidar bırakın bu kötü lafları birbirinizi iyilikle güzellikle, iyi amellere davet edin. Hz. Allah dahi Peygamberi Musa'ya dahi Firavunla konusurken yumuşak bir dil kullanmasinı emretmişti.
  • mehmetmehmet45 dk önce
    Dogru demiş şamil bey niye kızıyorsunki İstanbulda bu adama oy veren insanlar demeki aklından mahsurluymuş bu cibilyetsize nasıl oy verdiniz görün kişiliği gelişmemiş insanlıktan nasip almamış şerefsizin önünde giden bir mahlukat...
  • HusHus46 dk önce
    O nun kendi aklı yokki söylediği yalana bile kendi inanıyor geri zekalı
  • Tata Tonga Tata Tonga 47 dk önce
    Sürekli zam yapılsın
  • MahmutMahmut48 dk önce
    Ben de kallavi akıl dolu bir laf söyledi zannettim. "Akılsız" diyen adama "sen akılsızsın" demiş sadece. İlkokul çocuğu seviyesi.
  • GerçekGerçek49 dk önce
    Ak parti yüzde bin zam yapsa herşeye senin gibi hain bir zihniyet e yine oy vermem bu sözün üstüne sana oy verecek insanın aklından şüphe duyarım. Sen git pkk ile kucak kucağa yat bize laf atma Atatürk u arkadan hancerleyen chpnin başı.

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