Şamil Tayyar’dan Türkiye’nin gündemine oturan olayla ilgili bomba yorum: Bu film değil gerçek

AK Partili eski vekil Şamil Tayyar, İsveç'te yaşayan ve koronavirüs tedavisi yapılmayan Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken'in Türkiye'ye getririlme talimatının ardından 'Ülkemle gurur duyuyorum' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen Emrullah Gülüşken için ambulans uçak gönderilmesi talimatı verdi.

Bunun üzerine bir paylaşımda bulunan Şamil Tayyar, "Hollywood yapımı filmlerden aşinayız. Bir ABD vatandaşı başka bir ülkede sıkışınca yetkiliye ‘Ben Amerikalıyım’ der, müstehzi edayla. Güçlü bir Amerikan propagandası. Şükür, 75 ülkeden 40 bin vatandaşımız yurda getirildi. Ama bu film değil gerçek" dedi.