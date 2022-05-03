Şamil Tayyar’dan Suriyeliler ile ilgili dikkat çeken çıkış: Bu herkesin yararına olacaktır

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "2016'dan bu yana güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyeli dönüş yapmıştır. Gönüllü geri dönüş projeleri ile destekliyoruz. Briket evler bu adımlardan biriydi. Şimdi de 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni projenin hazırlığı içindeyiz" sözlerini değerlendirdi.

Şamil Tayyar, mülteci sorununun siyasi ve sosyal krize dönüşmek üzere olduğunu söyledi.

Tayyar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, 500 bin Suriyelinin döndüğünü, 1.5 milyon Suriyelinin dönüşü için proje hazırladıklarını söyledi. Önemli bir açıklama. Bayram kısıtlaması da öyle. Zira mülteci sorunu, siyasi ve sosyal krize dönüşmek üzere. Güvenli dönüş, her kesimin yararına olacaktır" ifadelerini kullandı.