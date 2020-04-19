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Gündem

Şamil Tayyar’dan sert ifadeler! ‘Bunların son umudu virüs. Neredeyse ölüm artsın diye bekliyorlar’

Şamil Tayyar twitter hesabında koronavirüsü fırsat bilen CHP’ye tepki gösterdi. Tayyar, ‘1950’den bu yana sandıktan çıkamayınca, karanlık dehlizlerde, sokaklarda ve örgütlerde iktidarın anahtarını aradılar. Son umutları, virüs. Neredeyse ölümler artsa diye bekliyorlar’ dedi.

2020-04-19 17:45:00 -
Şamil Tayyar’dan sert ifadeler! ‘Bunların son umudu virüs. Neredeyse ölüm artsın diye bekliyorlar’

Koronavirüsü fırsat bilerek sürekli hükümeti hedef alan ve halkı kine sürükleyen CHP’ye bir darbe de Twitter’dan geldi. Twitter’da ‘CHP bunu neden yapıyor?’ hashtagi açıldı.

Şamil Tayyar CHP ile ilgili paylaşım yaparak tepki gösterdi.

İşte o ifadeler,

‘1950’den bu yana sandıktan çıkamayınca, karanlık dehlizlerde, sokaklarda ve örgütlerde iktidarın anahtarını aradılar. Son umutları, virüs. Neredeyse ölümler artsa diye bekliyorlar. Biliyoruz! Ama nafile. Virüs de kurtarmaz sizi. Söz de karar da milletin.’

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Yorumlar

ebu abdulmuttalib el Arabi bin Rükneddin

"Neredeyse ölüm artsın diye bekliyorlar".. ne kadar ayip bir iddia.. Böyle birseyi hicbir TÜRK istemez sn. Tayyar!..
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Ayna

CHP'lileri bilmem ama Avrupa ve Amerika da ölümler arttıkça bazılarının sevindirik olduğuna eminim.
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