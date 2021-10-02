Şamil Tayyar’dan olay sözler: Kirli hesaplar bozuluyor
AK Parti 24, 25, 26. Dönem Gaziantep Milletvekili ve MKYK Üyesi Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin önemine ilişkin konuştu.
AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Şamil Tayyar yaptığı açıklamada, "Eğer bugün parlamenter sistem olsaydı, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi rejim krizine dönüşürdü. Vesayetçi odaklar ve işbirlikçileri ‘vekil borsası’ kurar, çeteler cirit atar, tehditler birbirini izlerdi. Geçmişte olduğu gibi. Oyun kurucu millet olunca kirli hesaplar bozuluyor" ifadelerini kullandı.