Şamil Tayyar’dan olay çağrı: Seni aday olmaya davet ediyorum

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, kişisel Twitter hesabından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı için çağrıda bulundu.

Seçimlere 1 yıl olmasına rağmen hem adaylık tartışmalarını hem de yapılan saha çalışmaları üzerindeki değerlendirmeleri giderek yoğunlaştırıyor.

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar da bu tartışmaların dışında kalmadı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'na aday olması için çağrıda bulundu. CHP'deki anketlere göre Kılıçdaroğlu'nun 7-8 puan farkla önde olduğu bilgisini paylaşan Tayyar, bu durumda Kılıçdaroğlu'ndan aday olmasını istedi.

Şamil Tayyar'ın paylaşımı şu şekilde:

Daha önce davet etmiştik, tekrar edelim. CHP’deki anketler, Kılıçdaroğlu’nun 7-8 puan önde olduğunu gösteriyormuş, Fırsat bu fırsat. Kaldı ki muhalefet daha iyisini bulamaz. Kılıçdaroğlu aday olmalı, bu yoğun talebi geri çevirmemelidir. Ha gayret. Dört gözle bekliyoruz.