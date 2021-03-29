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Gündem Şamil Tayyar'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Sınav geçildi
Gündem

Şamil Tayyar'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Sınav geçildi

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, kokain kullanırken görüntülendikten sonrası gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu ile ilgili paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 16:34:00 -
Şamil Tayyar'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Sınav geçildi

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, kokain kullanırken görüntülendikten sonrası gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu ile ilgili açıklama yaptı.

Tayyar, AK Parti'nin kokainci gençle sınavından geçtiğini, içlerindeki taciz/tecavüz salgını karşısında savunmaya geçen CHP gibi yapmadığını, üzerine gittiğini belirtti.

Şamil Tayyar, tweetinin devamında, "Şimdi ders çıkarma zamanı. Sadece çürük elmalar değil sepete atanlar da ayıklanmalı." ifadelerini kullandı.

İşte Tayyar'ın o paylaşımı:

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