Şamil Tayyar’dan kira düzenlemesiyle ilgili flaş açıklama: Karar gözden geçirilmeli
AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, kira artış oranıyla ilgili alınan kararla ilgili olarak 'Yeniden gözden geçirilmeli" yorumunda bulundu.
AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın "1 Temmuz 2023'e kadar kira zamları yüzde 25'i geçmeyecek açıklaması üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bekir Bozdağ, "Konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkânı getiriliyor" demişti.
Düzenleme bugün, TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden Avukatlık Kanunu'nda değişiklik öngören teklife eklendi.
"Karar gözden geçirilmeli" diyen Şamil Tayyar'ın paylaşımı şöyle:
"Fahiş kira artışı mutlaka önlenmeli. Artışa sınır koymak gerekiyorsa, ölçüt, TÜFE gibi nesnel olmalıdır. Enflasyonun %73.5 olduğu ortamda %25’lik keyfi sınır, yeni sorunlar üretir. Kayıt dışılık artar, daha kötüsü yeni sosyal ihtilaflar doğar. Karar gözden geçirilmeli."