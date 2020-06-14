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Gündem

Şamil Tayyar'dan dikkat çeken uyarı: AK Partili hesaplar bu işaretten kurtulmalı

Bir ay önce getirildiği Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, 'Etik kurallara uyan milli hesaplar' simgesi olan yeşil işaretin kaldırılması gerektiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 10:41:00 -
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken uyarı: AK Partili hesaplar bu işaretten kurtulmalı

Bir ay önce getirildiği Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, 'Etik kurallara uyan milli hesaplar' simgesi olan yeşil işaretin kaldırılması gerektiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından uyarı yapan Tayyar, şu ifadelerde bulundu:

"Sosyal medyada etik farkındalık için hesaplara eklenen Yeşil daire provokatif hesapların sığınağı oldu. Kaftancıoğlu, Mengü, Laçin’den sonra Demirtaş’a yönelik çirkin paylaşımın benzer hesaptan yapılması, dikkat çekici. AK Partili hesaplar bu işaretten kurtulmalıdır. Keyifli Pazarlar."

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