Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Bülent Arınç yorumu
AK Partili eski vekil Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa eden Bülent Arınç'ın kararını yorumladı.
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, tepki çeken açıklamalarının ardından bugün saat 15.00’da istifasını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sundu.
Erdoğan ile telefon görüşmesi yapan Arınç, YİK üyeliğinden istifa etmesinin doğru olacağı kanaatini dile getirdi. Erdoğan da bu sözlerinin ardından istifasını onayladı.
AK Partili eski vekil Şamil Tayyar ise Bülent Arınç'ın istifa kararını sosyal medya hesabından yorumladı.
Şamil Tayyar, "Arınç’ın ürettiği polemiği etkinleştiren temel faktör, Cumhurbaşkanımızın yanındaki pozisyondu. Daha da ötesi, ifadelerinin Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirilmesiydi. Rahatsızlığın önemli nedeni de budur. YİK üyeliğinden istifası isabetlidir, şimdi nasıl istiyorsa öyle konuşsun!" ifadelerini kullandı.