Şamil Tayyar’dan çarpıcı açıklamalar! ‘Büyük İsrail Projesi’ çöktükçe PKK’lılar ağıt yakıyor

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından ‘Büyük İsrail Projesi’ne değinerek PKK ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Barış Pınarı Harekatı, sınırda terör koridorunu önlemek amacıyla başlamıştı. YPG/PKK’nın Suriye’de, Türkiye sınırına yakın bölgede konuşlanmasının asıl amacının Büyük İsrail Projesi’ne dayandığı sosyal medyada gündem olmuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın emriyle başlayan operasyonun amaçları, sınırda terör koridorunu önlemek, Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve mültecilerin güvenliğini sağlamak, uyuşturucu trafiğinin de sonlandırılması şeklinde açıklanmıştı.

Uzmanlar da analizleriyle Barış Pınarı Harekatı'na değindi.

ABD ve İsrail’in 50 yıllık planları

Barış Pınarı Harekatı'nı yorumlayan uzmanlar dikkat çekici ifadeler kullanmıştı.

Dış politika uzamanı Nedret Ersenal "ABD ve İsrail’in 50 yıllık planlarını çökertiyorsun. Bu ülkelerin oyunları bitmez ama artık çok baştan başlaması gerekecek."

Prof. İdris Kardaş "Terör örgütü YPG’nin varlığı bitene kadar bu operasyon devam edecek. "Prof. Kemal İnat "Cumhurbaşkanı’nın ABD Başkanı Trump’la yaptığı görüşme etkili oldu."

SETA Araştırma Koordinatörü Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın ise ''Asıl öncü olacağımız M4 karayolu yani Suriye’nin kuzeyini doğudan batıya doğru kesen bölgenin en öncelikli hedefimiz olduğunu biliyoruz. Operasyonun ilk safhası tamamlanana kadar Türkiye’nin bu M4 karayolunu bütünüyle kendi eline geçirebilecek bir bölgeyi kapsayacağını düşünmek doğru olacaktır'' demişti.

‘PKK, 1978’den bu yana Suriye’den İsrail ve ABD’ye varıncaya onlarca yabancı istihbarat örgütüne uşaklık yaptı’ diyen Şamil Tayyar, PKK’nın sadece Türkiye ile savaştığını vurguladı.

Şamil Tayyar, ‘Kaybettikçe sahipleri, ‘Büyük İsrail Projesi çöküyor’ diye ağıt yakıyor’ ifadeleriyle PKK’ya çok sert göndermede bulundu.