Şamil Tayyar'dan canlı yayında bomba açıklama! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm, erken seçim...'

AK Parti'li eski vekil Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin detayları canlı yayında açıkladı.

Şamil Tayyar, Beyaz TV'de yayınlanan 7. Gün programına katıldı.

Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP ile yürütülen ittifaka büyük önem verdiğini belirterek, "30 dakika süren bir görüşmeydi. Çok yoğun bir programı vardı. Bir gün önce de Putin ve Ruhani'yi kabul etmişti. Ben de espri olsun diye 'Sayın Cumhurbaşkanım işiniz zor, dün Putin ve Ruhani'yi kabul ettiniz. Bugün Şamil Tayyar ile berabersiniz' dedim. O da güldü. Cumhurbaşkanı, 'Cumhur İttifakı'nın mezara kadar gideceğini' söyledi. Devlet Bahçeli'ye önem veriyor" dedi.

Erken seçim konusu

Erken seçim ihtimalinin gerçekleşmeyeceğini söyleyen Tayyar, "Erken seçim konusuna karşı çıkıyor. Şu an planlarında olmadığını söyledi. Verimli bir görüşmeydi. Cumhurbaşkanı'nı olumlu ve verimli gördüm. Rahat bir görüşmeydi" dedi.