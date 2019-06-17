Şamil Tayyar'dan canlı yayın açıklaması: Geceye... AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun bir araya geldiği ortak canlı yayına ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayın programına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Geceden zihinlere nakşolan en güzel hareket..." ifadelerini kullandı. Şamil Tayyar, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayının ardından aileleriyle birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Geceden zihinlere nakşolan en güzel hareket..." dedi.

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