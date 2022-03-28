Şamil Tayyar'dan asgari ücret zammı açıklaması: 15-20 günde...

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, asgari ücrete ikinci zammın yapılabileceğini söyledi.

Beyaz Tv'de ekranlara gelen Akılda Kalsın programında konuşan Şamil Tayyar, emekli ikramiyelerine de zam yapılabileceğini belirtti.

İşte Şamil Tayyar'ın açıklamaları:

Zaten biz Mart’ın sonundayız. Önümüzde 3 aylık bir süreç var. İşveren ve işçi temsilcilerinin olduğu bir kurum oturuyor karar veriyor. İş Cumhurbaşkanına gidiyor. Ben zamanı geldiğinde Cumhurbaşkanımızın bu değerlendirmeyi yapacağını düşünüyorum. 15-20 gün içinde bu mesele çözülür. Diğer tarafta emekli ikramiyesinde de artış olması gerektiği düşünenlerdenim. Karar verici ben değilim. Hükümet ayrı parti ayrıdır. Biz siyaset kurumu olarak önerilerimizi söyleriz. İnşallah Cumhurbaşkanımız bu konu da talimat verirse durum çözülür.