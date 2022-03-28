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Ekonomi Şamil Tayyar'dan asgari ücret zammı açıklaması: 15-20 günde...
Ekonomi

Şamil Tayyar'dan asgari ücret zammı açıklaması: 15-20 günde...

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, asgari ücrete ikinci bir zammın yapılıp yapılmayacağı konusuna ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 12:28:00 - 2022-03-28 13:39:27
Şamil Tayyar'dan asgari ücret zammı açıklaması: 15-20 günde...

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, asgari ücrete ikinci zammın yapılabileceğini söyledi.

Beyaz Tv'de ekranlara gelen Akılda Kalsın programında konuşan Şamil Tayyar, emekli ikramiyelerine de zam yapılabileceğini belirtti.

İşte Şamil Tayyar'ın açıklamaları:

Zaten biz Mart’ın sonundayız. Önümüzde 3 aylık bir süreç var. İşveren ve işçi temsilcilerinin olduğu bir kurum oturuyor karar veriyor. İş Cumhurbaşkanına gidiyor. Ben zamanı geldiğinde Cumhurbaşkanımızın bu değerlendirmeyi yapacağını düşünüyorum. 15-20 gün içinde bu mesele çözülür. Diğer tarafta emekli ikramiyesinde de artış olması gerektiği düşünenlerdenim. Karar verici ben değilim. Hükümet ayrı parti ayrıdır. Biz siyaset kurumu olarak önerilerimizi söyleriz. İnşallah Cumhurbaşkanımız bu konu da talimat verirse durum çözülür.

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Asgari ücret 2022 temmuz zammı son dakika: Asgari ücrete temmuz zammı ne kadar? Temmuzda 2022 asgari ücret kaç olur?

Ekonomi

Asgari ücret 2022 temmuz zammı son dakika: Asgari ücrete temmuz zammı ne kadar? Temmuzda 2022 asgari ücret kaç olur?

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Yorumlar

klm

asgari prim üzerinden ssk emeklisinin maaşı çok düşük en düşük gamu emeklisi bile ssk lidan fazla emekli maaşı alıyor. Reisin dikkatini çekmek isterim. Tüm kamu çalışanlarının sgorta primi nide devlet halktan topladigi vergi ves den odemiyormu???

ali

eyt li mağdur
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