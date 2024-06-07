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Gündem Şamil Tayyar’dan Ak Parti’ye! Sitem dolu sözler
Gündem

Şamil Tayyar’dan Ak Parti’ye! Sitem dolu sözler

Yeniakit Publisher
2024-06-07 09:10:00 -
Şamil Tayyar’dan Ak Parti’ye! Sitem dolu sözler

Ak parti eski milletvekili Şamil Tayyar bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ak Partiye sitemkâr sözler sarf etti.

Şamil Tayyar’ın “İnşallah yanılırım, kısa sürede toplanırız” diye bitirdiği paylaşım şöyle;

“Yerel seçimleri geride bırakalı 2 aydan fazla zaman oldu.

AK Parti’deki değişim talebine dair neredeyse herkes eteğindeki taşı döktü.

Kimi açıktan kimi karnından.

Cumhurbaşkanımız da ‘mesajı aldık’ dediğine göre meseleyi her yönüyle tetkik etmiştir mutlaka.
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Gerçi şu ana kadar kamuoyunu, parti tabanını rahatlatacak, umut aşılayacak ve geleceğe yönelik hayaller kurduracak mesajlar verildi ama kâğıt üzerinde kaldığı için etkisi pek olmadı.

Ayrıca partiyi ur gibi sarmalayan kayırmacılık ve keyfiyetin dozunun artarak sürdüğünü görmek ise cabası.

Seçim kaybeden başkan, aday ve bürokratlara, hısımlara, tanıdıklara, eşe, dosta, bakanlık, bakan yardımcılığı, genel müdürlük, genel sekreterlik gibi makamlar verilmesi için mekik dokuyanları gördükçe, hâlâ akıllanmayanlar kümesinin genişlediğini gözlemlemek üzüntü verici.

Hal böyle olunca bu saatten sonra yazmanın, çizmenin, konuşmanın bir anlamı yoktur.

Benim için mevzu kapanmıştır.

İnşallah yanılırım, kısa sürede toparlanırız.”

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