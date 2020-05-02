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Şamil Tayyar uyardı: Bu yapılmazsa...

AK Partili eski vekil Şamil Tayyar, sosyal medyanın şeffaf ve denetlenebilir hale getirilmesi gerektiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 09:48:00 -
Şamil Tayyar uyardı: Bu yapılmazsa...

yeniakit.com.tr MHP, sosyal medyadaki sahte haberlerle mücadele edebilmek amacıyla ''İnternet ortamında yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi'' hakkında hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklif yasalaşırsa TC kimlik numarası olmadan sosyal medya hesabı açıklamayacak.

AK Partili eski vekil Şamil Tayyar da, sosyal medya ile ilgili kritik duruma dikkat çekerek uyarıda bulundu.

Twitter'dan paylaşım yapan Tayyar, "Sosyal medya, yeni nesil kitle iletişim aracı. Zamanla bağlamından koparılınca kitleleri etkileme kapasitesi hızla zayıfladı. Şeffaf ve denetlenir hale getirilmezse, güven erezyonu sürer, toplumla bağ kurmanın yolu olmaz. Daha kötüsü, o eski tuvalet duvarlarının yerini alır!" ifadelerini kullandı.

İşte Tayyar'ın tweeti:

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