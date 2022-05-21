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Siyaset Şamil Tayyar Suriyeliler ile ilgilşi flaş gelişmeyi duyurdu
Siyaset

Şamil Tayyar Suriyeliler ile ilgilşi flaş gelişmeyi duyurdu

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, Türkiye ile Rusya arasında Suriye için önemli temasların olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-21 07:28:00 -
Şamil Tayyar Suriyeliler ile ilgilşi flaş gelişmeyi duyurdu

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, Türkiye ile Rusya arasındaki Suriye üzerine yapılan diplomatik ve askeri temasları açıkladı.

Şamil Tayyar, Türkiye ile Rusya arasındaki Suriye üzerine yapılan diplomatik ve askeri temaslarla ilgili önemli bir detayı paylaştı.

Suriyelilerin geri dönüşünün yolunu açacak Türkiye ve Rusya arasındaki görüşmelere değinen Şamil Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye’de kartlar yeniden karılıyor. Türkiye ve Rusya arasında yoğun diplomatik/askeri temas var. Anlaşma olur da burnumuzun dibindeki Tel Rıfat’tan sınır karakollarımıza saldıran YPG/ PKK’nın kökü kazınır, Halep özgürleşir, binlerce Suriyeli evlerine kavuşur. İnşallah."

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