Şamil Tayyar sert çıktı: Yaptıkları yanına kar kalmamalı

AK Partili eski vekil Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından 'Devleti ve partiyi içten içe kemiren bu hastalığın teşhisi ve deşifresi çok önemlidir. Yaptıkları bu kemirgenlerin yanına kar kalmamalı. Sözde kalırsa yarın çok geç olur" uyarısında bulundu.

Şamil Tayyar, AK Parti Kızılcahamam Kampı 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı ile ilgili olarak konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı isimlere uyarılar yaptığını söyleyen Tayyar, "Cumhurbaşkanımız, devlet ve parti içindeki her yanlışı şahsına ciro eden beyefendicilere ayar verdi. Devleti ve partiyi içten içe kemiren bu hastalığın teşhisi ve deşifresi çok önemlidir. Ama.. Yaptıkları bu kemirgenlerin yanına kar kalmamalı. Sözde kalırsa yarın çok geç olur" dedi.

"O gönülleri kırarsanız..."

Son günlerde gündeme gelen 50+1 kuralına ilişkin de konuşan Tayyar, "Cumhurbaşkanımız, 50+1 tartışmasını bitirdi, değişiklik yok dedi. Eyvallah. Seçilme şartı ne olursa olsun, aslolan, milletle kurulan gönül ittifakıdır. Gönlüne girerseniz, her engeli yıkar 17 yıldır olduğu gibi. O gönülleri kırarsanız bir çakıl bile engel olur sizin için" dedi.