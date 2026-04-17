Şamil Tayyar Eğitim-Sen’e sert çıkıştı: Bu milleti sahaya inmek zorunda bırakmayın

Eğitim sendikalarının temel fonksiyonunun öğretmenlerin özlük haklarını ve çalışma şartlarını iyileştirmek olduğunu hatırlatan Tayyar, gelinen noktada sendikaların sokak eylemleriyle Milli Eğitim Bakanı'nı istifaya çağırmasını ve iktidara karşı siyasi bir cephe açmasını eleştirdi. Tayyar, bu tür eylemlerin siyasi mecrada bir karşılığı olabileceğini ancak sınırın aşıldığını vurguladı.

"Okulları boykot etmek ne demek?"

Sendikaların öğrenci ve öğretmenleri okulları boykot etmeye çağırmasına ayrı bir parantez açan Şamil Tayyar, bu durumu toplumun sinir uçlarıyla oynamak olarak tanımladı. Tayyar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Öğrencileri ve öğretmenleri, okulları boykota çağırmak ne demek? Toplumun sinir uçlarıyla oynamayın, kriminal hesaplar peşinde koşmayın. Aklınızı başınıza alın. Geçmişten ders çıkarın."

"Milleti sahaya inmek zorunda bırakmayın"

Eğitim üzerinden yürütülen bu kaos planlarına karşı uyarılarını sürdüren Tayyar, "Bu milleti sahaya inmek zorunda bırakmayın" diyerek, eğitim kurumlarını hedef alan bu tür eylemlerin toplumsal huzuru bozabileceğine dikkat çekti. Sendikaların "hak arayışı" adı altında eğitimi aksatacak girişimlerde bulunması, kamuoyunda sendikaların samimiyetinin sorgulanmasına neden oldu.