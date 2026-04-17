Tarih bile verdiler: Beşiktaş bitti demeden bitmez! Jörgensen hala listede
Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, devre arasında çok istediği Filip Jörgensen'den vazgeçmedi. Şu anda bir sakatlığı bulunan oyuncunun durumu yakından takip ediliyor.
Önümüzdeki sezon Beşiktaş'ın kalesinde kesinlikle yeni bir yüz olacak. Yönetim bu konuyla ilgili çalışmalarına devam ediyor. Ara transfer döneminde, Chelsea'de fazla forma şansı bulamayan Filip Jörgensen için temaslar kurulmuştu. Ancak orta yol bulunamadı. Danimarkalı eldiven, sonraki süreçte ise sakatlandı.
Kasık ameliyatı geçiren 1.92 boyundaki kalecinin durumu yakından takip ediliyor. 24 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki sezon da Chelsea'nin ilk alternatifi olması beklenmiyor. Oyuncu bu sebeple ayrılmak istiyor. Beşiktaş'ın yaz döneminde satın alma opsiyonlu kiralama teklifini tekrarlayacağı öğrenildi.
Jörgensen'in İngiliz ekibiyle 30 Haziran 2031 tarihine kadar mukavelesi var. Beşiktaş dışında Bayer Leverkusen de onu kadrosunda görmek istiyor. Chelsea Yönetimi, resmi tekliflere göre hareket edecek. Şu anda onu gönderme ihtimaline yakınlar. Beşiktaş'ın bu işi bitirme ihtimali, devre arasına göre daha yüksek...
