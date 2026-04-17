  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şara'dan İsrail'in uykusunu kaçıracak Türkiye açıklaması Adana merkezli Bayğaralar çetesine dev operasyon! Sokaklar temizleniyor Trump'tan dünyayı sarsan ilan! İran'la tarihi nükleer anlaşma kapıda! "Tetiği değil, kalemi ellerine aldılar!" Oğlu da babasının izinde! Provokatör Salih Gergerlioğlu hakkında gözaltı kararı Kritik noktalar hedef alındı! Rusya’dan Ukrayna’ya yeni saldırı Eğitim-İş’ten yüzsüzlüğün dik alası! Dün "Polis istemeyiz" diyorlardı bugün Bakanlık kapısında feryat ediyorlar 100 yıl sonra bir ilk! Kerkük Valiliği Türkmenlere geçti Gençler 1 dakikada hatim indirdi! Hem duygulandıran hem gururlandıran görüntü Gülistan Doku davasında düğüm çözülüyor! İl Özel İdaresi personeli de tutuklandı Suriye'den üzücü haber! 3 asker hayatını kaybetti
Gündem "Bu caniler sizin eseriniz" Okullardaki şiddetin sorumlusu milli değerlere düşman azgın azınlıktır
Gündem

"Bu caniler sizin eseriniz" Okullardaki şiddetin sorumlusu milli değerlere düşman azgın azınlıktır

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
"Bu caniler sizin eseriniz" Okullardaki şiddetin sorumlusu milli değerlere düşman azgın azınlıktır

Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da okullarda yaşanan kan dondurucu saldırıların ardından kaleme aldığı yazısında, yaşanan vahşetin arka planındaki ideolojik ve dijital tahribata dikkat çekti. Alan, "özgürlük" maskesi altında çocukları zehirli platformlara iten zihniyeti sert bir dille eleştirdi.

Yazısında geçmişteki "güvenli internet" ve "Roblox" tartışmalarına değinen Murat Alan, çocukları korumak adına atılan her adımda "sansür" naraları atan kesimlerin bugün yaşanan acılarda payı olduğunu savundu. BTK’nın filtre uygulamalarına "İnternetime dokunma" sloganlarıyla karşı çıkanların, gençlerin zihinlerinin şiddet içerikli oyunlarla zehirlenmesine kapı araladığını belirtti.

"Okul güvenliğini 'militarizm' diyerek sabote ettiler"

Alan, CHP ve kontrolündeki sendikaların okul güvenliği konusundaki tutumlarını da eleştirdi.

Geçmişte okullarda polis ve profesyonel güvenlik tedbirlerine "liselerde polisin ne işi var?" diyerek karşı çıkan yapıların, bugün yaşanan katliamlar sonrası "güvenlik zafiyeti" üzerinden siyaset yapmasını tutarsızlık olarak nitelendirdi.

"Eğitim milli ve manevi değerlerle yeniden örülmeli"

Dijital dünyadaki kontrolsüzlüğün ve "özgürlük" adı altında pazarlanan ahlaksızlığın bedelinin masum canlarla ödendiğini ifade eden yazar, çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

  • Kalıcı Denetim: Roblox, Discord ve benzeri şiddet/sapkınlık içeren platformlara karşı denetimler ve yasaklar güçlendirilmeli.
  • Aile Koruması: Güvenli internet filtreleri ve aile koruma uygulamaları yaygınlaştırılmalı.
  • Öğretmenin İtibarı: Öğretmenlerin pasifize edilmesinin önüne geçilmeli; öğrenci-öğretmen hiyerarşisi yeniden tesis edilmeli.
  • RTÜK Kararlılığı: Şiddet ve cinsel sapkınlık pompalayan dizi ve yayınlara karşı RTÜK taviz vermemeli.

"Bu caniler sizin eseriniz"

Murat Alan, yazısını yaşanan her vahşette iktidarı suçlayan odaklara seslendi: "Asıl zafiyet sizin ideolojik körlüğünüzde. Bu kan, sizin 'özgürlük' diye savunduğunuz bataklığın ürünüdür. Çocuklarımızı bu zehirden kurtarmak için devlet, aile ve millet olarak dimdik duracağız."

Murat Alan’ın yazısını okumak için tıklayın>>>

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Blondepate

Gençleri bile isteye bu hale getirdiler. Yeterli dinden uzak olsun da dediler şimdi her şey kontrolden çıkınca paniklediler

ata

karşı kesim resmen kuma gömmüş kafayı... çıkmadı şöyle tam dişlerine göre bir hikaye, namazında niyazında kişiler... şimdi tutturmuşlar telegram suçlu değil... hah... yahu suçlu reis ve türk milleti size göre... aynı siyonist hesabı... filistinliysen ve müslümansan suçlusun...
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23