"Bu caniler sizin eseriniz" Okullardaki şiddetin sorumlusu milli değerlere düşman azgın azınlıktır

Yazısında geçmişteki "güvenli internet" ve "Roblox" tartışmalarına değinen Murat Alan, çocukları korumak adına atılan her adımda "sansür" naraları atan kesimlerin bugün yaşanan acılarda payı olduğunu savundu. BTK’nın filtre uygulamalarına "İnternetime dokunma" sloganlarıyla karşı çıkanların, gençlerin zihinlerinin şiddet içerikli oyunlarla zehirlenmesine kapı araladığını belirtti.

"Okul güvenliğini 'militarizm' diyerek sabote ettiler"

Alan, CHP ve kontrolündeki sendikaların okul güvenliği konusundaki tutumlarını da eleştirdi.

Geçmişte okullarda polis ve profesyonel güvenlik tedbirlerine "liselerde polisin ne işi var?" diyerek karşı çıkan yapıların, bugün yaşanan katliamlar sonrası "güvenlik zafiyeti" üzerinden siyaset yapmasını tutarsızlık olarak nitelendirdi.

"Eğitim milli ve manevi değerlerle yeniden örülmeli"

Dijital dünyadaki kontrolsüzlüğün ve "özgürlük" adı altında pazarlanan ahlaksızlığın bedelinin masum canlarla ödendiğini ifade eden yazar, çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

Kalıcı Denetim: Roblox, Discord ve benzeri şiddet/sapkınlık içeren platformlara karşı denetimler ve yasaklar güçlendirilmeli.

Roblox, Discord ve benzeri şiddet/sapkınlık içeren platformlara karşı denetimler ve yasaklar güçlendirilmeli. Aile Koruması: Güvenli internet filtreleri ve aile koruma uygulamaları yaygınlaştırılmalı.

Güvenli internet filtreleri ve aile koruma uygulamaları yaygınlaştırılmalı. Öğretmenin İtibarı: Öğretmenlerin pasifize edilmesinin önüne geçilmeli; öğrenci-öğretmen hiyerarşisi yeniden tesis edilmeli.

Öğretmenlerin pasifize edilmesinin önüne geçilmeli; öğrenci-öğretmen hiyerarşisi yeniden tesis edilmeli. RTÜK Kararlılığı: Şiddet ve cinsel sapkınlık pompalayan dizi ve yayınlara karşı RTÜK taviz vermemeli.

"Bu caniler sizin eseriniz"

Murat Alan, yazısını yaşanan her vahşette iktidarı suçlayan odaklara seslendi: "Asıl zafiyet sizin ideolojik körlüğünüzde. Bu kan, sizin 'özgürlük' diye savunduğunuz bataklığın ürünüdür. Çocuklarımızı bu zehirden kurtarmak için devlet, aile ve millet olarak dimdik duracağız."

Murat Alan’ın yazısını okumak için tıklayın>>>