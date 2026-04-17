23 Nisan'da tüm Türkiye'de ulaşım sürprizi!
23 Nisan’da raylı sistemler, metro ve belediyelerce yürütülen bütün toplu taşıma hizmetleri ücretsiz.
Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda şu hatlardaki seferlerden de para alınmayacak:
Başkentray
Marmaray
İZBAN
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı
Belediyelere ait toplu taşıma araçları
Belediye birlik, müessese ve işletmelerine ait araçlar