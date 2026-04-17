Gündem Kritik başkentlerde görev değişimi: 7 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Kritik başkentlerde görev değişimi: 7 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Kritik başkentlerde görev değişimi: 7 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla, Türkiye'nin diplomatik temsil ağında önemli değişikliklere gidildi.

17 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete'de yer alan karara göre, 7 farklı ülkedeki büyükelçiliklere yeni isimler görevlendirilirken, bazı büyükelçiler de merkeze çekildi.

Kritik başkentlerde görev değişimi

Yayımlanan karara göre; Gine-Bissau Büyükelçiliğine Mehmet Cem Kahyaoğlu, Macaristan Büyükelçiliğine Gülsun Erkul, Nijer Büyükelçiliğine Özgür Arslan ve Malezya Büyükelçiliğine Nevzat Uyanık atandı.

Ayrıca stratejik önemi haiz ülkelerden İsveç Büyükelçiliği görevine Korhan Karakoç getirilirken; Madagaskar Büyükelçisi Halime Ebru Demircan, Angola Büyükelçisi ise Özgür Uludüz oldu.

Üç büyükelçi merkeze alındı

Yeni atamaların yanı sıra bazı büyükelçilerin merkeze alınmasına da karar verildi. Bu kapsamda; Bolivya Büyükelçisi Ertan Yalçın, Ekvador Büyükelçisi Makbule Başak Yalçın ve Angola Büyükelçisi Muhammet Mustafa Çelik görev sürelerinin dolmasıyla merkeze geri çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen bu kapsamlı nöbet değişiminin, Türkiye'nin ilgili bölgelerdeki diplomatik faaliyetlerine yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.

Siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de
Siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de

Gündem

Siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Gündem

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

SGK personel alacak! Resmi Gazete'de yayımlandı
SGK personel alacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yerel

SGK personel alacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

