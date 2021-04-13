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Gündem Şamil Tayyar, ‘Açıklama geldi’ dedi ve olay çağrıyı yaptı: Dağılabilirsiniz
Gündem

Şamil Tayyar, ‘Açıklama geldi’ dedi ve olay çağrıyı yaptı: Dağılabilirsiniz

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, Türk SİHA'larının tarihin akışını değiştirdiğini belirterek dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 16:05:00 -
Şamil Tayyar, ‘Açıklama geldi’ dedi ve olay çağrıyı yaptı: Dağılabilirsiniz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, SİHA/İHA ile ilgili çıkan haberlere tepki gösterdi.

Bakan Varank, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Şöyle bir baktım, bu haberi görüp mutluluktan uçan baya kişi var. Yazık! Sevinçleri kursaklarında kalsın diye söyleyeyim: Türkiye'nin Kanada'dan ithal ettiği herhangi bir SİHA parçası yok. SİHA'lara faydalı yük olarak takılan kameralar vardı, onu da artık ASELSAN üretiyor" ifadeleri kullandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, "SİHA’lar tarihin akışını değiştirdi. Bu toprakların evlatları için gurur vericidir. Kanada, parça ihracatını iptal edince sevinen kansızlar var. Mustafa Varank bakanımız açıkladı, Kanada’dan SİHA parçası almıyoruz. Bir kamera varmış, onu da artık ASELSAN üretiyor. Dağılabilirsiniz" dedi.

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Yorumlar

128 milyar dolar nerede,

Şimdi dağılabilirsiniz ....
  • Yanıtla

Çok güzel cevap,

Ağzınıza yüreğinize sağlık Sayın TAYYAR  
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