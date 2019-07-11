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Sami Khedira kimdir? Sami Khedira fenerbahçeye gelecek mi?

Sami Khedira kimdir? Sami Khedira fenerbahçeye gelecek mi? soruları gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Juventus'un yeni sezonda planları arasında olmayan Sami Khedira ile Fenerbahçe flört halinde. İddia, İtalya'da yayın yapan Sky Italia'dan geldi. Habere göre Juventus'tan yılda 6 Milyon Euro kazanan Khedira ile MLS ekipleri haricinde Fenerbahçe'nin de yakın temas halinde olduğu yazıldı. Bu iddianın ardından binlerce kişi Sami Khedira hakkındaki bilgileri araştırıyor. İşte Sami Khedira hakkında detaylar...

11 Temmuz 2019 Perşembe 17:10
Sami Khedira kimdir? Sami Khedira fenerbahçeye gelecek mi?

Sami Khedira kimdir? Sami Khedira fenerbahçeye gelecek mi? soruları gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Juventus'un yeni sezonda planları arasında olmayan Sami Khedira ile Fenerbahçe flört halinde. İddia, İtalya'da yayın yapan Sky Italia'dan geldi. Habere göre Juventus'tan yılda 6 Milyon Euro kazanan Khedira ile MLS ekipleri haricinde Fenerbahçe'nin de yakın temas halinde olduğu yazıldı. Bu iddianın ardından binlerce kişi Sami Khedira hakkındaki bilgileri araştırıyor. İşte Sami Khedira hakkında detaylar...

Sami Khedira kimdir?

Sami Khedira, 4 Nisan 1987'de Stuttgart'ta doğdu. Babası Tunuslu, annesi Alman olan Khedira Almanya Milli Takım'da oynadı. Futbol kariyeri Oeffingen alt yapısından başladı. 1995'de ise Stuttgart alt yapısına geçti.

2002 yılında alt yapıdan Stuttgart U17 takımına geçen Khedira, 2004'de ise U19 takımına geçti. Aynı sene Stuttgart II takımına yükselen Khedira, burada 28 maça çıktı ve bir gol attı.

2006 yılında Khedira, Stuttgart A takımına yükseldi. Böylece kariyerinin ilk profesyonel sözleşmesine imza atmış oldu. İlk sezonda Almanya Şampiyonluğu yaşayan oyuncu, 22 maçta 4 gol attı.

2010 yılında Khedira, Real Madrid'e 14 milyon Euro karşılığında transfer oldu. İlk senesinde İspanya Kupası'nı kazanan futbolcu, 40 maçta oynadı. Sonraki sezon ise La Liga Şampiyonluğu yaşadı.

42 maçta forma giyen Khedira, Real Madrid'in şampiyonluğunda büyük pay sahibi olarak kabul edilir. Alman futbolcu, 2013-2014 sezonunda ise Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazandı.

2014-2015 sezonunda 102 maça çıkan Khedira, 11 gol atmayı başardı. Sezon sonunda ise Juventus'a transfer oldu.

Genellikle orta saha'da oynayan Khedira, 2009 Avrupa 21 yaş altı Şampiyonası'ında takımın kaptanlığını yaptı. Khedira, ilk A millî maçına 5 Eylül 2009'daki Güney Afrika ile yapılan hazırlık maçına çıktı.

2010 FIFA Dünya Kupası kadrosuna alınan Khedira, turnuvadaki ilk maçına Avustralya karşısında çıktı. Almanya'nın 3. olarak bitirdiği turnuvada, 10 Temmuz 2010'da, ilk golünü 3-2 kazanılan Uruguay maçında attı.

BAŞARILARI

Stuttgart

Bundesliga: 2006-07

Real Madrid

La Liga: 2011-12

Copa del Rey: 2011

Supercopa de España: 2012

UEFA Şampiyonlar Ligi: 2014

Juventus

2015-16 Serie A

Almanya U-21

Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası: 2009

Almanya

FIFA Dünya Kupası: 2014

FIFA Dünya Kupası üçüncülüğü: 2010

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 17:10
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