Samet Aybaba, Süper Lige geri dönüyor

En son Süper Lig'de Adana Demirspor'u çalıştıran tecrübeli teknik direktör Samet Aybaba geri dönmeye hazırlanıyor.

Kasımpaşa'nın başında 7 maça çıkan ve 1 galibiyet, 4 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak yönetimi tatmin edecek bir performans ortaya koyamayan Hakan Kutlu'nun görevine Sivasspor maçı sonrası son verilmişti. Kasımpaşa yönetimi yeni teknik adam arayışlarına hız verdi.

Kasımpaşa yönetiminde ortaya atılan en güçlü aday ise Samet Aybaba oldu. Son olarak Adana Demirspor'u Süper Lig'e çıkarıp ligin ilk 4 haftası görevde olan ancak anlaşmazlık sonucu takımdan ayrılan Aybaba, Eylül ayından bu yana boşta. Azerbaycan Milli Takımı ve Sergen Yalçın sonrası Beşiktaş ile adı anılan Samet Aybaba'nın Kasımpaşa'ya imza atması bekleniyor.