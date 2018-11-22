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Samet Aybaba, Akhisarspor maçı öncesi konuştu

Akhisarspor mücadelesi öncesi Bursaspor teknik direktörü Samet Aybaba açıklamalarda bulundu.

22 Kasım 2018 Perşembe 19:04
Samet Aybaba, Akhisarspor maçı öncesi konuştu

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Akhisarspor karşısında zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Bizim açımızdan her şeyi doğru sergileyebildiğimiz bir maç olsun. Artık kazanalım istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da bu maçın hazırlıkları devam ederken, Teknik Direktör Samet Aybaba antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Milli arayı iyi değerlendirdiklerini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Sakat oyuncularımız biraz fazla. A Milli Takım'da 3 tane oyuncumuz vardı, tabii onların orada olması bize keyif veriyor, diğer arkadaşları da oraya motive etmek için antrenmanlarda ufak ufak söyleşiler yapıyoruz. Onlara takılıyoruz. Güzel, keyifli geçti. Tabii her maç zor, özellikle son 5 maç gittikçe zorlaşıyor. Akhisarspor'un çok artıları var, eksileri de var. Son maçı kazanmaları onlara büyük bir moral oldu. Biz de çok iyi oynamamıza, ligde en çok orta yapıp, şut attığımız maç olmasına rağmen kaybettik ama biz takım bütünlüğü ile ilgili sıkıntıyı fazla yaşamıyoruz. Arkadaşlarla toplandık, onlar da çok iştahlı. Bunu yansıtırsak futbolun bir de şans faktörü vardır o da bize döner diye düşünüyoruz. Keyifli bir oyun olsun, bizim açımızdan her şeyi doğru sergileyebildiğimiz bir maç olsun. Artık kazanalım istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ali Akman'a sinyal yaktı

Diafra Sakho, Bogdan Stancu ve Abdullahi Shehu'nun Akhisarspor'a karşı oynayamayacağını belirten Aybaba,16 yaşındaki Ali Akman'a da şans verebileceğine işaret ederek "Elimizde başka oyuncularımız da var onları değerlendireceğiz. Ali'yi göndermedik, tutuyoruz. Futboldur bu, belki şansı gelir. 16 yaşında ama becerikli geleceğe yönelik daha koruyoruz, saklıyoruz ama şans da gelirse niye olmasın? Stancu ile Sakho, Shehu kadromuzda olmayacak. Jires zaten kadromuzda yok. Jires bugün takımla birlikte çıkmak istedi biz de teklifini olumlu karşıladık" diye konuştu.

"Birkaç tane oyuncu takviye etmek istiyoruz"

Transfer çalışmalarının sürdüğüne değinen Aybaba, "Scout ekibi gidiyor dünyanın çeşitli yerlerinde oyuncuları izliyor getiriyor. Biz onları tekrar çalışıp sonra finalde gidip bakacağız. Tabii bunları yapmak için de imkanlar, kulübün bütçesi çok önemli. İçerideki oyuncular ile ilgili düşündüğümüz konular önemli. Onları ne yapabiliriz önemli. Eğer gerçekleşirse birkaç tane oyuncu takviye etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Öte yandan Akhisarspor maçının hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde devam eden Bursaspor'da Bogdan Stancu takımdan ayrı çalışırken, sakatlığı devam eden Diafra Sakho, Furkan Soyalp ve Abdullahi Shehu antrenmana katılmadı.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 19:04
  1. Bursa
  2. Diafra Sakho
  3. Bogdan Stancu
  4. Samet Aybaba
  5. Akhisarspor
  6. İbrahim Yazıcı Tesisleri

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