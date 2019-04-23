SAMEK sergi heyecanı Geyve’de gerçekleşecek Sakarya Büyükşehir Belediyesi SAMEK’lerde yılsonu sergi heyecanı Geyve’de devan edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SAMEK’lerde yılsonu sergi heyecanı Geyve’de devan edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Sanat ve Meslek Eğitim Kursları’nda (SAMEK) yılsonu sergi heyecanı devam ediyor. Kaynarca’da başlayan yılsonu sergilerinin yeni durağı Geyve olacak. 24 Nisan Çarşamba günü Geyve SAMEK’te eğitimlere katılan kursiyerlerin hazırladıkları el emeği eserler sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Yapılan açıklamada, “SAMEK’lerde kursiyerlerimiz tarafından yıl boyunca hazırlanan el emeği eserlerin sanatseverlerin beğenisine sunulduğu yılsonu sergilerimiz Geyve’de devam edecek. 24 Nisan Çarşamba günü saat 16.00’da Geyve Sosyal Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilecek açılışa tüm kültür sanat dostları davetlidir” denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.