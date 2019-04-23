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SAMEK sergi heyecanı Geyve’de gerçekleşecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SAMEK’lerde yılsonu sergi heyecanı Geyve’de devan edecek.

23 Nisan 2019 Salı 16:56
SAMEK sergi heyecanı Geyve’de gerçekleşecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SAMEK’lerde yılsonu sergi heyecanı Geyve’de devan edecek.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Sanat ve Meslek Eğitim Kursları’nda (SAMEK) yılsonu sergi heyecanı devam ediyor. Kaynarca’da başlayan yılsonu sergilerinin yeni durağı Geyve olacak. 24 Nisan Çarşamba günü Geyve SAMEK’te eğitimlere katılan kursiyerlerin hazırladıkları el emeği eserler sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Yapılan açıklamada, “SAMEK’lerde kursiyerlerimiz tarafından yıl boyunca hazırlanan el emeği eserlerin sanatseverlerin beğenisine sunulduğu yılsonu sergilerimiz Geyve’de devam edecek. 24 Nisan Çarşamba günü saat 16.00’da Geyve Sosyal Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilecek açılışa tüm kültür sanat dostları davetlidir” denildi.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 16:56
  1. sergi
  2. sanat
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