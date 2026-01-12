Samed Ağırbaş: "Sıfır Atık Hareketi'nin 2026 Hedefleri İçin Güçlü Bir Zemin Oluştu"

AA muhabirine 2025 yılı faaliyetleri ve gelecek hedeflerini anlatan Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, sıfır atık yaklaşımının sadece çevresel bir tercih olmadığına işaret ederek; kalkınma, kaynak yönetimi ve toplumsal sorumluluk alanlarında bütüncül politika aracı olarak daha güçlü konumlandığını belirtti.

Sıfır Atık Hareketi’nin kurucusu ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin ortaya koyduğu vizyonun bu sürece yön verdiğini belirten Ağırbaş, sıfır atığın üniversiteler, yerel yönetimler, kamu kurumları ve sivil toplum arasında kurulan iş birlikleri sayesinde ölçülebilir ve yaygınlaştırılabilir uygulamalara dönüştüğünü söyledi.

"2026 Hedefleri İçin Güçlü Bir Zemin Oluştu"

2025 yılının yoğun geçtiğini söyleyen Ağırbaş, “Ulusal düzeyde hayata geçirilen projelerin yanı sıra uluslararası programlarla Sıfır Atık Hareketi'nin küresel görünürlüğünü artırdık. Bu çalışmalar, 2026 hedeflerimiz için güçlü bir zemin oluşturdu” dedi.

Sürdürülebilirlik eğitimi ve gençlik katılımının 2026 yılının temel başlıklarından olacağını belirten Ağırbaş, Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması ile gençlerin yenilikçi fikirlerini desteklemeyi ve sürdürülebilirlik kültürünü yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

"Yerel Deneyimler Ulusal Politika Önerilerine Dönüştürülecek"

Yerelden küresele sürdürülebilirlik çalıştaylarıyla yerel uygulamalardan elde edilen deneyimlerin ulusal politika önerilerine dönüştürüleceğini söyleyen Ağırbaş; gıda ve su israfıyla mücadele araştırmalarının da devam edeceğini bildirerek “Atık azaltma, geri kazanım ve ileri dönüşüm modellerinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarla hem kamu hem de özel sektör karar süreçlerine katkı sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

"COP31 Stratejik Bir Fırsat"

2026 yılında Türkiye’de düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’nın (COP31) stratejik bir fırsat olduğuna dikkat çeken Ağırbaş, hazırlıkların bilimsel temelli ve çok paydaşlı yaklaşımla yürütüldüğünü belirtti.

Sıfır atık uygulamalarının iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolünü ortaya koyan veri temelli analizler ve raporlar hazırlandığını aktaran Ağırbaş, bu çalışmalarla Türkiye’nin müzakere pozisyonuna teknik ve bilimsel katkı sağlanmasının amaçlandığını söyledi.

"İyi Uygulamalar Analiz Ediliyor"

Sıfır Atık Vakfı’nca Türkiye’deki iyi uygulamaların analiz edildiğini ve politika notlarına dönüştürüldüğünü belirten Ağırbaş, bilim dünyası ile karar alıcılar arasındaki köprü platformların önemini vurguladı.

2026 yılı yol haritasında ulusal ve uluslararası iş birliklerinin temel yapı taşlarından olduğuna dikkat çeken Ağırbaş, COP31 Zirvesi öncesinde kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve araştırma merkezleriyle ortak çalışmaların artacağını ifade etti.

Uluslararası alanda BM kuruluşları ve küresel sivil toplum ağlarıyla iş birliklerinin güçlendirileceğini aktaran Ağırbaş, şöyle devam etti:

“Amacımız, sıfır atık yaklaşımının iklim değişikliğiyle mücadelede somut ve uygulanabilir bir çözüm sunduğunu uluslararası kamuoyuna güçlü biçimde aktarmak.”

"Veri Temelli Metodolojiler Geliştiriliyor"

Yeni yılın stratejilerinin veri temelli yaklaşımla ele alınacağını söyleyen Ağırbaş, “Atık azaltımı, geri kazanım oranları ve karbon ayak izi gibi göstergeleri izleyen metodolojiler geliştiriyoruz. Döngüsel ekonomi temelli senaryoların iklim riskleri üzerindeki etkisini analiz eden modelleme çalışmalarını da sürdüreceğiz. Yerel yönetimlerle iklim dirençliliğini artıran uygulama modelleri geliştirmeyi amaçlıyoruz. Hedefimiz, Sıfır Atık Vakfı'nı iklim değişikliğine karşı veri temelli, uygulanabilir ve kapsayıcı çözümler üreten bir referans kurum olarak konumlandırmak” dedi.