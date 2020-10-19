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Aktüel Şam'da zehirli içme sularından etkilenen bir bebek hayatını kaybetti
Aktüel

Şam'da zehirli içme sularından etkilenen bir bebek hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-19 17:21:34 -
Şam'da zehirli içme sularından etkilenen bir bebek hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Beşşar Esed rejiminin kontrolü altındaki başkent Şam'da 5 aylık bir çocuk, içme sularındaki zehirli maddeden etkilenerek hayatını kaybetti.

Esed rejimine yakınlığıyla bilinen Vatan gazetesine açıklamada bulunan çocuğun ailesi, şiddetli ishal teşhisiyle hastaneye götürdüklerini, çocuğun orada hayatını kaybettiğini belirtti.

Ailesi, çocuklarının biberonunun zehirli suda yıkandığı için hayatını kaybettiğini düşünüyor.

Geçen günlerde rejim kontrolündeki Muaddamiyet Şam ve Dareya bölgelerinde, mide ve bağırsak iltihabı şikayetiyle yüzlerce kişi hastahanelere akın etmişti.

Yapılan incelemeler sonucunda, hastaneye başvuranların belediyenin sağladığı sudan zehirlendiği ortaya çıkmıştı.

Olay üzerine Vatan gazetesine konuşan Muaddamiyet Şam Belediye Başkanı, sorunun kenti besleyen su kaynağından oluştuğunu, test yapılmak üzere kaynaktan numune alındığını belirtti.

Muhalif basın kaynakları ise Esed rejimine ait belediyenin ihmali sonucu, atık su tesisinin kullanım suyu tesisine karıştığını ifade ediyor.

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