Otomotiv
8
Yeniakit Publisher
Otomobil devi resmen duyurdu: Sevilen modellerde indirim!
Giriş Tarihi:

Otomobil devi resmen duyurdu: Sevilen modellerde indirim!

Türkiye'de otomobil almak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Skoda, bünyesinde bulunan Scala, Fabia ve Octavia dahil olmak üzere çeşitli otomobillerde indirim olduğunu duyurdu.

#1
Foto - Otomobil devi resmen duyurdu: Sevilen modellerde indirim!

Türkiye'de sıfır araç satın almayı düşünen pek çok kişi, öncelikle fiyat-performans araştırması yapıyor. Bu doğrultuda; Renault, Fiat, Hyundai ve Skoda dahil olmak üzere çeşitli otomotiv şirketlerinin güncel kampanyalarını ve araçlarını inceliyor, ardından kendine en uygun otomobili seçmeye çalışıyor.

#2
Foto - Otomobil devi resmen duyurdu: Sevilen modellerde indirim!

Skoda otomotiv şirketinin 2026 Şubat ayı kampanyaları incelendiğinde ise, Scala araçta indirim olduğu görüldü. Bu durum, Skoda yaptı yapacağını dedirtebiliyor. Peki, kampanyanın detayları neler?

#3
Foto - Otomobil devi resmen duyurdu: Sevilen modellerde indirim!

SKODA SCALA ARAÇTA İNDİRİM Skoda otomotiv şirketinin 2026 Şubat ayı kampanyaları incelendiğinde, 2025 model yılı Scala Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG versiyon araçta 173.000 TL indirim olduğu görüldü.

#4
Foto - Otomobil devi resmen duyurdu: Sevilen modellerde indirim!

SKODA SCALA FİYAT LİSTESİ Skoda otomotiv şirketi, Scala araçta indirim olduğunu duyurdu. Bu durum aracın güncel fiyat listesini de merak ettirebiliyor. Aşağıda ilgili aracın 24 Şubat 2026 tarihli fiyat listesi yer alıyor.

#5
Foto - Otomobil devi resmen duyurdu: Sevilen modellerde indirim!

Model Yılı: 2025. Donanım: Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG. Fiyatı: 2.372.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.199.900 TL. İndirim: 173.000 TL. Model Yılı: 2026. Donanım: Elite 1.0 TSI 115 PS DSG. Fiyatı: 1.854.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: Bulunmuyor.

#6
Foto - Otomobil devi resmen duyurdu: Sevilen modellerde indirim!

Model Yılı: 2026. Donanım: Premium 1.0 TSI 115 PS DSG. Fiyatı: 2.144.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: Bulunmuyor.

#7
Foto - Otomobil devi resmen duyurdu: Sevilen modellerde indirim!

Model Yılı: 2026. Donanım: Premium 1.5 TSI 150 PS DSG. Fiyatı: 2.274.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: Bulunmuyor. Model Yılı: 2026. Donanım: Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG. Fiyatı: 2.584.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.305.700 TL. İndirim: 279.200 TL./ kaynak: akşam

