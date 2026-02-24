Otomobil devi resmen duyurdu: Sevilen modellerde indirim!

Türkiye'de sıfır araç satın almayı düşünen pek çok kişi, öncelikle fiyat-performans araştırması yapıyor. Bu doğrultuda; Renault, Fiat, Hyundai ve Skoda dahil olmak üzere çeşitli otomotiv şirketlerinin güncel kampanyalarını ve araçlarını inceliyor, ardından kendine en uygun otomobili seçmeye çalışıyor.