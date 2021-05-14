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Kadın - Aile Şambali tatlısı nasıl yapılır? Şambali tatlısı şerbeti püf nokta
Kadın - Aile

Şambali tatlısı nasıl yapılır? Şambali tatlısı şerbeti püf nokta

Şambali tatlısı yapılışı | Lezzetiyle damakları şenlendiren şambali tatlısını evlerinizde yapabilirsiniz. Peki, şambali tatlısı için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü şambali tatlısı tarifi

Yeniakit Publisher
2021-05-14 16:45:00 -
Şambali tatlısı nasıl yapılır? Şambali tatlısı şerbeti püf nokta

Canınız şerbetli tatlı mı çekti? Öyleyse her evde bulunan malzemelerle leziz bir şambali tatlısı yapabilirsiniz. Peki, şambali tatlısı için hangi malzemeler gerekli?

Şambali tatlısı tarifi

Malzemeler:

  • 3 su bardağı irmik
  • 1 çay bardağı şeker
  • 1,5 su bardağı yoğurt
  • 1 çay kaşığı karbonat

Şerbeti için:

  • 4,5 su bardağı şeker
  • 3,5 su bardağı su
  • 1 çay kaşığı limon suyu

Şambali tatlısı nasıl yapılır?

İrmik, yoğurt, şeker ve karbonatı güzelce karıştırın.

Ardından yağladığınız bir tepsiye karışımı dökün.

Tatlının üzerini elinizle ya da spatula ile düzeltin.

Bıçakla tatlıyı dilimleyip üzerine fıstık yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına tatlınızı sürün.

Tatlınız kızarana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Tatlınız pişerken şerbet için su ve şekeri kaynatın.

Şerbet ağırlaşınca limon suyunu ekleyin ve 5 dakika sonra ocağın altını kapatın.

Tatlınız ve şerbetinizin sıcak olması gerekiyor.

Fırından çıkan tatlının üzerine sıcak şerbeti gezdirin.

Tatlınız 4-5 saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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