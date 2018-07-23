Şambali tatlısı nasıl yapılır?
Osmanlı mutfağının en çok sevilen tatlısı olan şambali tatlısını denemek isterseniz sizde evinizde bu tarifi yapabilirsiniz.23 Temmuz 2018 Pazartesi 18:39
MALZEMELER:
500 gram irmik
Yarım su bardağı un
1 su bardağı şeker
1,5 su bardağı yoğurdun sulu kısmı
1 çay kaşığı dolusu karbonat + üzerine sıkmak için 5-6 damla limon suyu
1 tatlı kaşığı vanilya
ÜZERİNİ SÜSLEMEK İÇİN:
Yer fıstığı veya badem
Şerbet malzemeleri:
4 su bardağı şeker
3,5 su bardağı su
Çeyrek limon suyu
1 fiske tuz
YAPILIŞI:
İrmik, un, şeker,vanilya, 5-6 damla limon ve 1.5 bardak yoğurdu derin bir kabın içinde yoğurun.
Elde ettiğiniz hamuru bir saat boyunca fırın tepsisinde bekletin.
Beklettikten sonra 180 derece de fırına verin. Şerbeti yapmak için tüm şerbet malzemelerini bir tencereye koyun ve kaynatın.
Pişen keki fırından alalım ve üzerine hazırladığınız şerbeti dökün. Tatlıyı dilimler halinde keserek servis edin.
Afiyet olsun...
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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