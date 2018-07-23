Şambali tatlısı nasıl yapılır?

MALZEMELER:

500 gram irmik

Yarım su bardağı un

1 su bardağı şeker

1,5 su bardağı yoğurdun sulu kısmı

1 çay kaşığı dolusu karbonat + üzerine sıkmak için 5-6 damla limon suyu

1 tatlı kaşığı vanilya

ÜZERİNİ SÜSLEMEK İÇİN:

Yer fıstığı veya badem

Şerbet malzemeleri:

4 su bardağı şeker

3,5 su bardağı su

Çeyrek limon suyu

1 fiske tuz

YAPILIŞI:

İrmik, un, şeker,vanilya, 5-6 damla limon ve 1.5 bardak yoğurdu derin bir kabın içinde yoğurun.

Elde ettiğiniz hamuru bir saat boyunca fırın tepsisinde bekletin.

Beklettikten sonra 180 derece de fırına verin. Şerbeti yapmak için tüm şerbet malzemelerini bir tencereye koyun ve kaynatın.

Pişen keki fırından alalım ve üzerine hazırladığınız şerbeti dökün. Tatlıyı dilimler halinde keserek servis edin.

Afiyet olsun...

Yasemin.com'dan alınmıştır.