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Spor Samatta Fenerbahçe'ye tur atlattı
Spor

Samatta Fenerbahçe'ye tur atlattı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı Samatta'nın golüyle 1-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 23:05:00 -
Samatta Fenerbahçe'ye tur atlattı

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı sarı-lacivertli ekip, 1-0 kazandı.

İlk yarıda daha etkili bir oyun sergileyen Kasımpaşa girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

Fenerbahçe, 51. dakikada Samatta'nın kaydettiği golle öne geçti: 1-0. Skor üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli ekip sahadan 1-0 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Öte yandan, Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, 90. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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