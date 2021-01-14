Samatta Fenerbahçe'ye tur atlattı
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı Samatta'nın golüyle 1-0 yenerek çeyrek finale çıktı.
Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı sarı-lacivertli ekip, 1-0 kazandı.
İlk yarıda daha etkili bir oyun sergileyen Kasımpaşa girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve ilk yarı 0-0 sona erdi.
Fenerbahçe, 51. dakikada Samatta'nın kaydettiği golle öne geçti: 1-0. Skor üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli ekip sahadan 1-0 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Öte yandan, Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, 90. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.