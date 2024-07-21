Samanyolu’nun kalbinde bir gizem keşfedildi

Almanya’daki Köln Üniversitesi’nden Dr. Florian Peißker ve ekibi, IRS 13 adı verilen, Samanyolu Galaksisi’nde yeni bir orta kütleli kara delik izine rastladı. Şimdiye kadar bilinen kara delikler ya yıldız kütleli (10-100 güneş kütlesi) ya da süper kütleli (100 bin güneş kütlesinden fazla) oluyordu. Ancak, orta kütleli kara delikler (100-100 bin güneş kütlesi) oldukça nadir ve bugüne kadar yalnızca 10 kadarı keşfedilebilmiş durumda. İşte detaylar…

Samanyolu Galaksisi’nin merkezinde, sadece 0.1 ışık yılı uzaklıkta orta kütleli bir kara delik keşfedildi

Orta kütleli kara delikler, evrenin erken dönemlerinde, büyük patlama sonrasında oluşmuş. Ayrıca, süper kütleli kara deliklerin oluşumunda kritik bir rol de oynayabilirler. Bu nedenle, bu tür kara delikler “tohum” kara delikler olarak da adlandırılıyor.

Peißker ve ekibi, IRS 13 yıldız kümesini detaylı bir şekilde inceledi. Bahsi geçen yıldız kümesi, SgrA’a çok yakın, sadece 0.1 ışık yılı mesafede. Yani, astronomik ölçekte aslında oldukça kısa bir mesafe. Kümenin içindeki yıldızların düzenli ve beklenmedik bir şekilde hareket ettiği gözlemlendi. Bu olay da akıllara iki olasılığı getirdi: IRS 13 ve SgrA arasında bir etkileşim var ya da IRS 13’ün içindeki bir şey, muhtemelen bir orta kütleli kara delik, bu düzeni bir şekilde koruyor.

Bu hipotezi desteklemek için Chandra X-ışını Teleskobu, ALMA Teleskobu gibi birçok farklı gözlem cihazı kullanıldı. Elde edilen veriler, IRS 13’ün merkezinde bir orta kütleli kara deliğin bulunduğunu gösteriyor. Ayrıca, karakteristik X-ışınları ve yüzlerce kilometre saniyede dönen iyonize gazlar da bu kara deliğin varlığını destekliyor.

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