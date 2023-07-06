Samanlıkta kaybedilen yüzüğü, Külliye'de aramak!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Ali Koç ve babası Rahmi Koç'un Külliye ziyaretine değindi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Olayları uzun uzun anlatmaktansa, Nasreddin Hoca’dan bir fıkra aktarmak, konuyu çok daha güzel özetlemiş oluyor..

Biz de öyle yapalım.

Nasreddin Hoca’dan bir fıkra ile olayı özetleyelim..

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Nasreddin Hoca, sokaklarda yana yakıla bir şey ararken görenler, merakla ne aradığını sorarlar.

Hoca biraz sakinleşir, “Yüzüğümü kaybettim, onu arıyorum” der..

Hoca’nın, sokağın bir ucundan diğer ucuna, köyün bir ucundan diğer ucuna değişik yerlerde yüzük aramaya devam ettiğini gören komşuları, yardımcı olmak için hocaya sorarlar:

“Hocam yüzüğünü nerede kaybettin.. Biz de yardımcı olalım..”

Hocanın verdiği cevap, köylüleri şaşırtır..

“Evimin samanlığında kaybettim.”

Komşular biraz önce yardımcı olmak istedikleri Hoca’ya sinirli bir tarzda çıkışırlar:

“Hoca, hoca.. Samanlıkta kaybettiğin yüzüğü niye sokaklarda arıyorsun?”

Hocanın verdiği cevap en saf akılları bile hayrete düşürecek gülünçlüktedir:

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