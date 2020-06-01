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Aktüel

Samandere Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin en büyük ve en dikkat çeken Şelalelerinden birisi olan Samandere Şelalesi, Korona virüs sonrasında tekrar hizmete açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 15:27:21 -
Samandere Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin en büyük ve en dikkat çeken Şelalelerinden birisi olan Samandere Şelalesi, Korona virüs sonrasında tekrar hizmete açıldı. Tüm önlemlerin alındığı şelale ziyaretçilerini beklemeye başladı.


Korona virüs ile mücadele kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde ki tüm mesire ve tabiat alanları kapatılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Hazirandan itibaren yeni normalleşme sürecinde bu alanlarında açılacağını duyurmasının ardından Düzce Belediyesi tarafından bölgede tüm düzenleme çalışmaları yapıldı. Düzce’nin zengin destinasyonlarından birisi olan, en dikkat çeken alanlarından birisi olan Samandere Şelalesi hizmete açıldı. Tabiat alanı tüm önlemlerin alındığı yerde ziyaretçilerini bekliyor.

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