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Samandağ’da iş yeri yangını

Hatay’ın Samandağ ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

16 Eylül 2019 Pazartesi 20:35
Samandağ’da iş yeri yangını

Hatay’ın Samandağ ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Atatürk mahallesi üzerindeki bir oto boya iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, olay yerine sevk edildi.


Yangına müdahale eden ekipler, alevleri söndürdü. İş yerinde yangın nedeniyle hasar oluştu.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 20:35
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