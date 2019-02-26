Samandağ’da bin 630 litre atık yağ geri dönüşüme kazandırıldı

Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ilçe sınırları içerisinde bulunan işletmeler, okullar ve sağlık kuruluşlarından toplanan bin 630 litre bitkisel atık yağ geri dönüşüme kazandırıldı.

Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, atık yağların lavabolara dökülmemesi, korsan satıcılara verilmemesi ve doğaya zarar vermeden bertaraf edilmek üzere geri dönüşüme kazandırılması için bilinçlendirme çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Suat Berber, bitkisel atık yağların geri dönüşüme kazandırılması gerektiğini belirterek böylelikle atık yağların bir çevre sorunu olmaktan çıkarak ülke ekonomisine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Berber, daha temiz çevre ve daha yaşanabilir bir Samandağ hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Bitkisel atık yağların geri dönüşüme kazandırılması amacıyla sürdürdüğümüz geri dönüşüm kampanyamız kapsamında ilçemiz sınırları içerisinde bulunan işletmelerde biriktirilmiş olan bin 630 litre bitkisel atık yağ belediye ekiplerimizce toplandı. Atık yağları biriktirerek geri dönüşüme kazandırma noktasında duyarlılık gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.