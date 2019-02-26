0553 313 94 23

Samandağ’da bin 630 litre atık yağ geri dönüşüme kazandırıldı

Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ilçe sınırları içerisinde bulunan işletmeler, okullar ve sağlık kuruluşlarından toplanan bin 630 litre bitkisel atık yağ geri dönüşüme kazandırıldı.

26 Şubat 2019 Salı 15:17
Samandağ’da bin 630 litre atık yağ geri dönüşüme kazandırıldı

Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ilçe sınırları içerisinde bulunan işletmeler, okullar ve sağlık kuruluşlarından toplanan bin 630 litre bitkisel atık yağ geri dönüşüme kazandırıldı.


Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, atık yağların lavabolara dökülmemesi, korsan satıcılara verilmemesi ve doğaya zarar vermeden bertaraf edilmek üzere geri dönüşüme kazandırılması için bilinçlendirme çalışmalarını gerçekleştiriyor.


Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Suat Berber, bitkisel atık yağların geri dönüşüme kazandırılması gerektiğini belirterek böylelikle atık yağların bir çevre sorunu olmaktan çıkarak ülke ekonomisine katkı sağlayacağını dile getirdi.


Berber, daha temiz çevre ve daha yaşanabilir bir Samandağ hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Bitkisel atık yağların geri dönüşüme kazandırılması amacıyla sürdürdüğümüz geri dönüşüm kampanyamız kapsamında ilçemiz sınırları içerisinde bulunan işletmelerde biriktirilmiş olan bin 630 litre bitkisel atık yağ belediye ekiplerimizce toplandı. Atık yağları biriktirerek geri dönüşüme kazandırma noktasında duyarlılık gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:17
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adliye personeli kan bağışında bulundu
    1. Adliye personeli kan bağışında bulundu
    2. FETÖ'cüleri yurt dışına kaçıran çeteye..
    3. Aydın Doğan yargılandığı davada ifade..
    4. Erdemli Belediyesi bahara hazır
    5. BAÜN Araştırma Hastanesi Acil Servisi..
    6. ’AK Gençlik’ gençlerin desteğini aldı
    7. "Ruhani'nin gözünde tek bir Dışişleri..
    8. Benzine indirim geldi
    9. Mehmet Sepil: "Tamer Tuna’nın aklı ve..
    10. İzmit’te Hocalı katliamının şehitleri..
    11. Öğrencilerden sokak hayvanlarına yemek..
    12. Hırsızlık suçundan gözaltına alınan..
    13. GÜNCELLEME - FETÖ şüphelilerini yurt..
    14. Başkan Togar’dan ‘beka’ vurgusu
    15. Elektrik sobası evi yaktı
    16. İTSO üyeleri Milano yolcusu
    17. Melih Gökçek'ten flaş ifadeler! "Yeni..
    18. "Uzlaşma" oyununun galası yapıldı
    19. Niğde'de "miras" cinayeti
    20. Pakistan Dışişleri Bakanı..
    21. Bahçeli: "Cumhur İttifakı, Türkiye’nin..
    22. Bahçeli: "Zillet İttifakı aynı zamanda..
    23. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bugün..
    24. Yeğenini ve eniştesini öldüren şahsa..
    25. CHP'ye soğuk duş! Resmen aday oldu
    26. Akhisarspor, Kasımpaşa maçı..
    27. Osmangazi sporun merkezi oldu
    28. Eski GTO yöneticileri hakkındaki FETÖ..
    29. "Fındık üreticisi, benim çiftçim,..
    30. Orman Bölge Müdürlüğü Erciyes Kupası..
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı