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Samandağ’da bayramlaşma

Hatay’ın Samandağ ilçesinde kaymakamlık tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 14:11
Samandağ’da bayramlaşma

Hatay’ın Samandağ ilçesinde kaymakamlık tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi.


Samandağ Kültür Merkezinde başlayan merasimde, Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar bayramlaştı.


Kaymakam Kütük ve protokol üyeleri, Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığını, Samandağ Sahil Güvenlik, Samandağİlçe Emniyet Müdürlüğünü ve şehit ailelerini ziyaret etti.


Bayramlaşma törenine törenine Samandağ Belediye Başkan Vekili İlyas Nasraoğlu, CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Tahsin Demir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Emrah Nergiz, Sahil Güvenlik KomutanıKıdemli Yüzbaşı Ali Bora Şimşir, İlçe Emniyet Müdürü Duran Datlı’da katıldı.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 14:11
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