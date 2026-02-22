  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Saman preslerken ölümden döndü... Ama iş kazası yüzünden değil!

Siirt'te bir çiftçi, saman presleme sırasında silahla oynadı, yanlışlıkla kendini vurdu.

İddiaya göre, Kurtalan ilçesine bağlı Toytepe köyünde saman presleyip kamyona yükleme işi yapan işçilerden biri, yanında bulunan silahla oynadığı sırada kazara kendini vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

