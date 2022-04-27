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Yemek Tarifleri Şam dürümü tatlısı tarifi nasıl yapılır? Nefis kıyır kıyır şam dürümü tatlısı tarifi
Yemek Tarifleri

Şam dürümü tatlısı tarifi nasıl yapılır? Nefis kıyır kıyır şam dürümü tatlısı tarifi

Bayrama baklava lezzetinde kolay tatlı şam dürümü tatlısı. Şam dürümü tatlısı tarifi nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2022-04-27 18:41:00 - 2022-04-27 18:44:32
Şam dürümü tatlısı tarifi nasıl yapılır? Nefis kıyır kıyır şam dürümü tatlısı tarifi

Şam dürümü tatlısı tarifi

Şam dürümü tatlısı kıyır ve şerbetli tatlı sevenlere tarifi için malzemeler

  • 125 gr tereyağı veya margarin
  • 2 adet yumurta (birinin sarısı üzerine)
  • 1 çay bardağı pudra şekeri
  • 2,5 yemek kaşığı irmik
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 2,5 -3 su bardağı un

İçi için;

  • 1 çay bardağı Antep fıstığı
  • 1 çay bardağı ceviz veya fındık karışımı kavrulmuş kadayıf

Şerbeti için;

  • 3 su bardağı şeker
  • 3 su bardağı su
  • Birkaç damla limon

üzeri için;

  • 1 adet yumurta sarısı
  • Antep fıstığı

Şam dürümü tatlısı kıyır ve şerbetli tatlı sevenlere tarifi nasıl yapılır?

Yumuşamış tereyağı veya margarini yoğurma kabına alın. Diğer malzemeleri de ekleyip unu eleyerek azar azar ilave edip yumuşak bir hamur elde edin. Hamuru ikiye bölün birine Antep fıstığı, diğerine fındık kadayıf karışımını dökün. İyice yoğurun. Hamurları dörde bölün toplamda sekiz adet bölünmüş hamur olacak. Kestiğiniz hamurları elinizle yuvarlayın silindir şekil verip yağlı kağıt serili tepsiye dizin. 3 parmak kalınlığında bıçakla kesin. Üzerine yumurta sarısı sürüp 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Bu arada şerbeti hazırlayın, şekeri suyu tencereye alın bir taşım kaynayınca limon sıkıp kısık ateşte 10 dakika pişirin. Ocaktan alın, tatlı fırından çıkarıp ilk sıcaklığı çıkınca sıcak şerbeti dökün. 2-3 saat dinlendirin servis tabağına alın. Üzerine Antep fıstığı serpip servis yapın.

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Pekmezli un helvası tarifi nasıl yapılır? Anne usulü pekmezli un helvası tarifi

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Pekmezli un helvası tarifi nasıl yapılır? Anne usulü pekmezli un helvası tarifi

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