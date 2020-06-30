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Aktüel

Salyangoz Batı Karadenizli balıkçıların gelir kaynağı oldu

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş: - "Balık avcılığından sonra salyangozda ciddi gelirler elde ediliyor. Salyangoz, av yasağı varken bizim ek gelirimiz"

Yeniakit Publisher
2020-06-30 20:18:26 -
Salyangoz Batı Karadenizli balıkçıların gelir kaynağı oldu

DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Akçakoca'da salyangoz avcılığı balıkçıların gelir kaynağı haline geldi.

Balıkçılar, sabah teknelerle denize açılarak akşam saatlerine kadar salyangoz topluyor.

Akçakoca Limanı'na getirilen salyangozlar Japonya, Çin ve Kore gibi Uzak Doğu ülkelerine gönderiliyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı Karadeniz'de balıkçıların av yasağında salyangoz avcılığı yaparak geçimlerini sürdürdüğünü söyledi.

Balıkçıların av yasağını fırsata çevirdiğini vurgulayan Karakaş, "Salyangoz avcılığı mayıstan eylül ayına kadar yapılıyor. Dalma usulüyle tek tek toplanarak tutuluyor. Balık avcılığından sonra salyangozda ciddi gelirler elde ediliyor. Salyangoz, av yasağı varken bizim ek gelirimiz." diye konuştu.

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