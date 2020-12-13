Salonlar kapanınca İstanbul'un meydanlarını kendisine sahne yaptı

İSTANBUL (AA) - KENAN IRTAK - Koronavirüs nedeniyle salonlar kapanınca 28 yaşındaki komedyen Oktay Şenol, İstanbul'un kalabalık meydanlarını kendisine sahne yaparak tek kişilik kısa gösteriler düzenliyor.

İstanbul’da "sokak müzisyeni varsa sokak komedyeni de olur" diyerek yola çıkan Şenol, pandemi yüzünden gösteri yapamayınca izleyiciyle buluşmak için sokak gösterilerine başladı.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden 2016 yılında mezun olduktan sonra Antalya'da tek kişilik stand-up gösterileri yapmaya başlayan Şenol, birkaç yıl önce yerleştiği İstanbul'da da çocukluk hayali olan komedyenliğe devam ediyor.

Şonel, pandemi nedeniyle sahnelerin kapanması sonrası izleyiciyle bulaşmak için farklı arayışlara girdi. Bu sırada evde stand-up notlarını karıştırırken komedyenlerle müzisyenleri karşılaştırdığı bir esprisine rastlayan Şenol'un aklına, sokakta müzik yapan sanatçılar gibi sokakta komedi yapma fikri geldi. Bir hoparlör ve bir mikrofon alarak bunu denemeye karar veren Şenol, ilk gösterisini Eylül ayında Beşiktaş’taki Kadıköy vapur iskelesi yanında yaptı. İlk gösterisi, olumlu tepkiler alınca gösterilerini sürdürme kararı aldı.

Gösterisine kendisini tanıtarak başlayan Şenol, günlük hayattan, spordan, sanattan, pandemiden, başından geçen komik durumlardan ve herkesi ilgilendiren konulandan espriler yapmaya başlıyor. İlk başta olaya meraklı gözlerle bakan seyirciler de durumu kavradıktan sonra Şenol'u daha dikkatle takip ediyor. Meraklı bakışlar yüzlerde ilgiye ve tebessüme dönüşüyor. 5-10 dakika süren gösteri alkışlarla sona eriyor.

- "Beklediğimin ötesinde bir ilgi gördüm"

AA muhabire konuşan Oktay Şenol, üniversitede okurken tiyatro kulübünde yer aldığını ve daha sonra tek kişilik gösterilere başladığını söyledi.

Sahneye çıkmanın çocukluktan bu yana hayali olduğunu ifade eden Şenol, "Üniversite radyosunda şov yapıyordum. Program çok başarılı gitti. Arkadaşlarım ve hocam Suat Erdöl, sahneye çıkmam gerektiği konusunda beni cesaretlendirdi. İlk gösterime o şekilde başladım. İlk gösterimi Antalya Kaleiçi'nde 2016'da yaptım. Daha sonra İstanbul'a gelene kadar Antalya'da üniversitemizin tiyatro salonunda ve çeşitli yerlerde devam ettim. İstanbul'a gelince farklı sahnelerde stand-up gösterileri yapıyordum. Pandemiden sonra mecburen ara verdim." diye konuştu.

Sahnede zaman zaman komedyen ve sokak müzisyenini kıyasladığını belirten Şenol, şöyle devam etti:

"Bunu esprili bir şekilde anlatıyordum. Sahnede sokak müzisyeni var sokak komedyenliği neden yok diye espriler yapıyordum. Pandemi ile birlikte evde stand-up notlarımı karıştırırken bu fikri deneyebilir miyim diye yola çıktım ve yapmaya karar verdim. Beklediğimin ötesinde bir ilgi gördüm. Sokakta mizah gerçekten var. Bizim toplumuzun da mizah seviyesi çok güçlü. Daha sonra sosyal medyada yayınladık. Oradan da çok güzel dönüşler aldım ve o şekilde devam ediyoruz. İlk gösteriyi Beşiktaş'ta yaptım. İnsanlar bazen gösteriye devam etmemi daha da uzun tutmamı istiyor. Talep gelince biraz uzatıyorum. Beşiktaş'taki bir gösteriyi iki kez bitirdim buna rağmen devam etmemi istediler. Yarım saati geçti o gösteri. "

Şenol, gösteriden habersiz olan seyircilerin ilk başta şaşırdığını ancak daha sonra esprilerine gülmeye başladığını dile getirerek, amacının bir nebze de olsa insanları gülümsetmek olduğunu kaydetti.

- "Hiçbir şekilde ücret kazanmadığım bir etkinlik"

Başka illerden de gösteri yapması için teklif aldığını anlatan Şenol, "Belki turneye dönüştürme fikri de çıkabilir. Sağ olsun insanlar çok fazla ilgi gösterdi. O da bir hayal belki umarım gerçeğe dönüşür. Hiçbir şekilde ücret kazanmadığım bir etkinlik. Geçimimi sağladığım hali hazırda işlerim var. Onlardan fırsat bulup gitmeyi çok istiyorum. Sıfır maddiyat düşünerek başladığım bir iş bu. Gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. İnsanlar tiyatroya, stand-upa ve sanatsal faaliyetlere hasret kaldığı bir dönemde onları küçük bir performans göstermek benim buradaki amacım. Onların da gülmesi, mutlu olması bana da iyi gelen bir şey. Beraber sıkıntıları paylaşıyoruz, bu çok kıymetli. Beraber gülmek de en az onun kadar kıymetli diye düşünüyorum. Bu dönemde gülmek en iyi ilaçlardan bir tanesi." şeklinde konuştu.

Türkiye'de sokakta komedyenliği yapmanın bir ilk olduğuna dikkati çeken Şenol, "Bundan eminiz, başka yapan yok. Dünyadan da bunun örneğini bulamadık. Kesin konuşmamakla birlikte sanırım dünyada yok. Umarım diğer meslektaşlarıma da örnek olur. " dedi.

Şenol, başta Beşiktaş ve Kadıköy olmak üzere İstanbul'un kalabalık meydanlarında gösterilerine devam ediyor.