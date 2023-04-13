Salon karıştı! Muharrem İnce, kendisine soru soranları FETÖ'cü ilan etti

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Oğuzhan Uğur'un Mevzular Açık Mikrofon programına katıldı. Programın 9 dakikalık tanıtım bölümünde Muharrem İnce'nin kendisine soru soran seyircilere oldukça sinirlendiği görüldü.

"Madara olun diye erken yaptım"

Muharrem İnce, partisinin basın sözcüsünün eşinin çalıştığı şirketle ilgili sorulan soru üzerine, yanında getirdiği dokümanları gösterdi. "Bu konuyu açacağınızı biliyordum zaten madara olun diye erken yaptım" diyen Muharrem İnce'ye seyircilerden sert tepki geldi.

"Bize böyle davranılmasından bıktık"

Seyirciler, İnce'den "madara" sözünü geri almasını istedi. Bir kadın seyirci ise ,"Biz zaten bize böyle davranılmasından bıktık. Bugün böyleyseniz yarın iktidara geldiğinizde nasıl olacaksınız?" diye tepki gösterdi. İnce ile yaşanan gerginliğin ardından ise birçok seyirci salonu terk etti.

Seyirciyi FETÖ'cü olmakla suçladı

Muharrem İnce, kendisine sora soran bir seyirciyi ise FETÖ'cü olmakla suçladı. Muharrem İnce, bir seyircinin sorusu üzerine ise Memleket Partisi'nin Eskişehir'de 1. sıra adayı olan İlhan Düzyürek'in teyzesinin oğlu olduğunu söyledi.