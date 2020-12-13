Salon Hokeyi'nde Süper Lig'in yeni takımının Avrupa hayali

KONYA (AA) - BASİR GÜLÜM - Geride kalan sezon Erkekler Salon 1. Ligi'nde ikinci olarak Süper Lig'e yükselen Selçuklu Belediyespor Hokey Takımı, Süper Lig'de de başarılı olup, Avrupa'da mücadele etmek istiyor.

Selçuklu Belediyespor Hokey Takımı Antrenörü Yunus Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımda yaklaşık 8 yıldır antrenörlük yaptığını söyledi.

Süper Lig'e çıkış sürecinin çok zorlu olduğunu vurgulayan Hacıoğlu, "Pandemi sürecinde sporcularımızla çok zorlu şartlar altında bir araya gelerek çalıştık. Özellikle lig maçlarına çıkmadan bir ay önce bu çalışmalarımıza hız verdik. Ligde 10 takım mücadele etti. Biz de tüm bu zorlu sürece rağmen ligi ikinci tamamlayarak bir üst lige çıkmaya hak kazandık. Sporcularımızın büyük özverisiyle bu başarıyı elde ettik." diye konuştu.

Hacıoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle zaman zaman bazı sporcuların antrenmanlara katılamadığını belirtti.





- Hedef Avrupa kupası





Salgın sürecinde takımı bir araya toplama imkanlarının neredeyse hiç olmadığını anlatan Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Salgından dolayı önce yarım yarım çalıştık. Sonra takımı bir araya toplayabildik. Süreç gerçekten çok zorluydu. Bu süreçte elimizden gelenin en iyisini yaptık. Takımın yaş ortalaması 19-20. Tabii bu ekibin önünde daha çok uzun yıllar var. Süper Lig'de kalıcı bir takım olmak istiyoruz. Bu yönde çalışmalarımızı da yapıyoruz. Kulübümüz bu konuda bize çok büyük destek veriyor. Önümüzdeki yıl inşallah Süper Lig'de ilk ikiye girip takımımızı Avrupa Şampiyonası'na götürmek istiyoruz. Hedefimiz şu anda bu. Çalışmalarımızı bu yönde yapıyoruz. Bu güce de sahibiz. Sporcularımız da buna inanıyor."

Hacıoğlu, salon hokeyini tüm Türkiye'de tanıtmaya çalıştıklarını vurgulayarak, bu oyunu oynayanın bir daha bırakamadığını ve alışkanlık yaptığını söyledi.

Hokey sporunun futboldan daha zevkli olduğunu savunan Hacıoğlu, salon hokeyinin takım sporlarında Avrupa'da ilk 3'e girdiğine dikkati çekti.

Takımın kalecisi Abdullah Ensar Turna da Süper Lig'e çıkarken salgından dolayı çok zorlu bir süreç geçirdiklerini ancak emeklerinin karşılığını aldıklarını belirterek, Süper Lig'de kalıcı olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Takım oyuncularından Abdülsamet Karadeniz ve Furkan Yaşar Eken ise Süper Lig'e yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve seneye ligin üst sıralarına yükselerek, Avrupa Şampiyonası'na gitmek istediklerini dile getirdi.