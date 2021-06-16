Salon ayağa kalktı... Başkan Erdoğan Azerbaycan Meclisi'nde böyle karşılandı
Başkan Erdoğan’ın Azerbaycan Milli Meclisi'nde coşkuyla karşılandığı anlar kameralar tarafından kaydedildi.
Kardeş ülke Azerbaycan'a tarihi bir ziyarette bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü programı kapsamında Azerbaycan Milli Meclisi'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın meclise girişi büyük bir coşkuyla karşılandı. Tüm Azerbaycanlı vekiller ayağa kalkarak Erdoğan'ı alkış yağmuruna tutarken o anlar kameralara yansıdı.