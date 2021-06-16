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Gündem Salon ayağa kalktı... Başkan Erdoğan Azerbaycan Meclisi'nde böyle karşılandı
Gündem

Salon ayağa kalktı... Başkan Erdoğan Azerbaycan Meclisi'nde böyle karşılandı

Başkan Erdoğan’ın Azerbaycan Milli Meclisi'nde coşkuyla karşılandığı anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 16:54:00 - 2021-06-16 16:54:37

Kardeş ülke Azerbaycan'a tarihi bir ziyarette bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü programı kapsamında Azerbaycan Milli Meclisi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın meclise girişi büyük bir coşkuyla karşılandı. Tüm Azerbaycanlı vekiller ayağa kalkarak Erdoğan'ı alkış yağmuruna tutarken o anlar kameralara yansıdı.

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