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Yaşam "Sallama çay" yüzünden işten çıkarıldı! Ödeyeceği tazminat şok etti
Yaşam

"Sallama çay" yüzünden işten çıkarıldı! Ödeyeceği tazminat şok etti

Yeniakit Publisher
2023-06-14 14:23:00 -
"Sallama çay" yüzünden işten çıkarıldı! Ödeyeceği tazminat şok etti

Diyarbakır'da özel bir hastanenin yemek firmasında çalışırken misafire "sallama" çay verdiği gerekçesiyle işten çıkarılan işçi, hakkını aradığı davayı kazandı. Mahkeme tarafından işverenin işçiye 77 bin 340 lira tazminat ödemesine karar verildi.

Gelen misafire demleme yerine, sallama çay verdi, işinden oldu. Hakkını aramak için konuyu yargıya taşıdı. Verdiği hukuk mücadelesini iki yıl sonra kazandı.

Diyarbakır’da 2 yıl önce özel bir hastanenin yemek firmasında çalışan Mehmet Kızıltaş, firmaya giden misafire demleme yerine sallama çay ikram etti. Yöneticisi bunu geçerli sebep göstererek Kızıltaş'ı işten çıkardı. Ardından Mehmet Kızıltaş, haklarının iadesine ilişkin dava açtı.

Diyarbakır 3. İş Mahkemesi, işten çıkarılmanın yaşanan olaya oranla ağır kaldığına hükmetti. Mahkeme işverenin, Mehmet Kızıltaş’a 77 bin 340 lira tazminat ödemesine karar verdi.

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