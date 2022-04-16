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Gündem Sallama be adam bu kadarı da fazla! Ali Babacan’ın ihaneti yine ayağına dolandı!
Gündem

Sallama be adam bu kadarı da fazla! Ali Babacan’ın ihaneti yine ayağına dolandı!

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı olması için çalışmalar yürüterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ihanet eden Ali Babacan, “Altılı masada otururken başka alternatifi konuşmayı etik bulmayız.” dedi. Babacan’ın sözleri “Etiklik dersi vermeye kalkışan Babacan’a bak… Sen değil misin AK Parti’de iken CHP’ye adaylık için çalışan.” şeklinde tepkilere neden oldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 12:46:00 -
Sallama be adam bu kadarı da fazla! Ali Babacan’ın ihaneti yine ayağına dolandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ihanet eden Ali Babacan, utanmadan ‘etiklik’ dersi vermeye kalkıştı. 

“Etik” değilmiş!

“Üçüncü ittifak” tartışmalarına yönelik bir soruyu cevaplayan Ali Babacan, "Geçen yıl üçüncü ittifak teklifi gelmişti sıcak bakmadık. Altılı masada otururken başka alternatifi konuşmayı etik bulmayız. Altılı masanın tartışması doğal ama güven sarsıcı olmamalı." dedi. 

İhanete ilişkin “Tam göbeğindeydim” demişti!

Ali Babacan'ın; 3 Mayıs 2018 tarihinde AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olması için 2. sırada imza verirken; aynı anda eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı olması için çalışmalar yürüttüğü ortaya çıkmıştı. Babacan,"Abdullah Gül'ün teklif edildiği ortamda siz de var mıydınız?" sorusuna, “Tam ortası, göbeğindeydim. Görünür değildim ama tam göbeğindeyim” demişti. 

 

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Yorumlar

Harun raşit öz

ağırlığınizi bilemediniz şimdi chp Hdp ip in maşası oldunuz hiç mi hiç yakışmıyor size

Gakkoş

Fahişenin namus ve ahlaktan bahsetmesi misali.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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